Уровень безработицы в Иркутской области снизился до 1,6%

По данным министерства, ситуация на рынке труда региона в 2021 году стабилизируется. Уровень регистрируемой безработицы продолжает снижаться, и на 15 марта 2021 года он составил 1,6%. Об этом сообщил заместитель министра труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

В Иркутской области зарегистрировано безработных на 40% меньше, чем на начало года. В прошлом году более 66,7 тысяч граждан были трудоустроены при содействии органов службы занятости.



Ранее сообщалось, что Иркутская область заняла 67 место по уровню безработицы в России. Согласно рейтингу РИА Новости, поиск работы у среднего иркутянина занимает около 6 месяцев. Красноярский край занял 25 место в рейтинге, а Бурятия – 77-е.