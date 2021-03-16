Новости

В Иркутской области разрабатывают проект наставничества

Программа направлена на раскрытие потенциала ученика, самоопределения и профессиональной ориентации, сообщают в администрации области.

В обсуждении модели рассмотрели вопросы организации наставничества и шефства в региональном образовательном пространстве, основные этапы реализации мероприятия, определенные дорожной картой.  

Региональным наставническим центром определен институт развития образования Иркутской области. 

Ожидаемые результаты применения целевой модели – увеличение числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные мероприятия, измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников предприятий Приангарья, а также показателей организаций образовательного пространства, дополнительные ресурсы и сторонние инвестиции в развитие инновационных образовательных и социальных областных программ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании