В Иркутской области разрабатывают проект наставничества

Программа направлена на раскрытие потенциала ученика, самоопределения и профессиональной ориентации, сообщают в администрации области.

В обсуждении модели рассмотрели вопросы организации наставничества и шефства в региональном образовательном пространстве, основные этапы реализации мероприятия, определенные дорожной картой.

Региональным наставническим центром определен институт развития образования Иркутской области.

Ожидаемые результаты применения целевой модели – увеличение числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные мероприятия, измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и сотрудников предприятий Приангарья, а также показателей организаций образовательного пространства, дополнительные ресурсы и сторонние инвестиции в развитие инновационных образовательных и социальных областных программ.