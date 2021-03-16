Сколько откладывают с зарплаты россияне

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России откладывают часть своей зарплаты, и на что они копят. 30% респондентов отметили, что откладывают часть доходов для накоплений. При этом, 21% опрошенных указали, что откладывают до 30% доходов, 6% — 30-50% доходов, а 3% — больше 50% доходов.

Согласно исследованию, проведенному в декабре 2020 года, в прошлом году деньги откладывали 28% жителей России, а начать копить в 2021 году планировали 64% опрошенных.

Больше всего респондентов (42%) указали, что откладывают деньги «на черный день» (множественный выбор). Четверть опрошенных (25%) копят на поездку в отпуск, а 24% — на покупку квартиры.

Каждый пятый опрошенный (20%) указал, что откладывает деньги на ремонт, 18% копят на детей, 16% — на покупку автомобиля, а 13% — на лечение.

Каждый восьмой житель России (12%) откладывают деньги на оплату обучения, а каждый десятый (10%) — на покупку новой одежды или обуви. 8% надеются потратить накопленные средства на смартфон, ноутбук или компьютер, а 7% — на бытовую технику. 5% опрошенных также указали, что откладывают деньги на дачный сезон.