Ангарская фирма уклонилась от уплаты налогов на 35 млн рублей

В Иркутской области вынесен приговор 60-летнему мужчине и 63-летней женщине по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 млн рублей, сообщает следственный комитет.

Установлено, что в 2013-2015 гг. директор и главный бухгалтер фирмы по ремонту машин и оборудования города Ангарска уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 35 млн рублей. Они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы имевшихся с фиктивными фирмами-однодневками финансово-хозяйственных отношениях.

Ущерб, причиненный государству, был возмещён обвиняемыми в размере более 20 млн рублей.

Суд назначил наказание мужчине в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, женщине – 300 тысяч рублей. В счет исполнения назначенного наказания суд обратил в доход государства имущество этих лиц, арестованное в ходе следствия.