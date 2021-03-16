Новости

Думу Иркутска признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Читайте также:

В Иркутске планируют кардинально пересмотреть правила размещения наружной рекламы
15 сентября 2020
«Залипушные баннеры». Что иркутяне думают о зачистке города от рекламных конструкций?
29 марта 2019

Иркутское УФАС признало Думу г. Иркутска виновной в нарушении антимонопольного законодательства и выдало предписание об устранении нарушения.

Расследование дела началось после того, как в антимонопольный орган поступило заявление на действия Думы 6-го созыва, которая приняла решение не допускать размещение рекламы на стенах многоквартирных домов с оконными проемами. Принятие таких требований согласно представленной позиции обусловлено обеспечением пожарной безопасности.

Анализ нормативных актов в области противопожарной безопасности показал, что таких императивных требований не существует, сообщает ФАС. Введение подобного запрета, по мнению комиссии антимонопольного органа, приводит к ограничению конкуренции.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "В Иркутске изменят правила размещения наружной рекламы":
Все материалы сюжета (3)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании