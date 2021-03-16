Думу Иркутска признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Иркутское УФАС признало Думу г. Иркутска виновной в нарушении антимонопольного законодательства и выдало предписание об устранении нарушения.

Расследование дела началось после того, как в антимонопольный орган поступило заявление на действия Думы 6-го созыва, которая приняла решение не допускать размещение рекламы на стенах многоквартирных домов с оконными проемами. Принятие таких требований согласно представленной позиции обусловлено обеспечением пожарной безопасности.

Анализ нормативных актов в области противопожарной безопасности показал, что таких императивных требований не существует, сообщает ФАС. Введение подобного запрета, по мнению комиссии антимонопольного органа, приводит к ограничению конкуренции.