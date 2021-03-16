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Новый рекорд Гиннесса установлен на Байкале

Новый рекорд Гиннесса установлен сегодня, 16 марта, на Байкале. Это сделал знаменитый российский фридайвер Алексей Молчанов. Он нырнул на 80 метров подо льдом Байкала в моноласте на задержке дыхания, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

– В покрытом льдом озере это очень сложно сделать. И физически, и психологически. Ведь над спортсменом не только толща воды, но и слой льда лишь с небольшой прорубью, – подчеркнул Игорь Кобзев.

По словам главы региона, погружение стало одним из знаковых мероприятий Года Байкала.

– Планирую завтра встретиться с Алексеем и лично пожать ему руку. Поздравляю его с новым, уже двадцатым рекордом. Хотя, уверен, фридайвер на этом не остановится. Желаю ему новых достижений.

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Новый рекорд стал 21-м в копилке титулованного спортсмена и президента ассоциации фридайверов “Федерация Фридайвинга”.

Алексей Молчанов – носитель «философии фридайвинга», амбассадор океана, самый глубинный человек в истории соревновательного фридайвинга. По данным ВикипедиЯ, он установил первый мировой рекорд по фридайвингу в 2008 году в дисциплине «ныряние в длину в ластах в бассейне», в которой проплыл под водой 250 метров в моноласте на задержке дыхания. С тех пор он сосредоточился на глубинных дисциплинах и начал соревноваться в открытом море.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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