За минувший год клиенты Приангарья получили платных услуг на 98,7 млрд рублей

Это на 16% меньше, чем годом ранее. Резкий спад начался в апреле, после чего падение замедлилось, однако наверстать упущенное не удалось. В среднем каждый житель региона за год потратил на оплату услуг более 41 тыс. рублей, сообщает Иркутскстат.

Затраты могли быть намного больше.

Вынужденная экономия случилась из-за пандемии коронавируса, и режима самоизоляции, вынужденной приостановки деятельности многих организаций, отмены массовых мероприятий.

В сравнении с 2019 годом произошло снижение по всем видам услуг. Более всего пострадал бизнес на поприще культуры и санаторно-курортного лечения, где объем сократился втрое. Гостиничный бизнес, утратив значительную часть постояльцев, сократился в 2,2 раза. В сфере туризма, физкультуры и спорта объем уменьшился на треть.

И в быту население воздерживалось от получения многих видов услуг. Прежде всего отложили до лучших времен ремонт бытовой аппаратуры, машин и приборов, ремонт и строительство жилья и других построек.

Из всех видов бытового сервиса в целом за год отмечался рост только по ритуальным услугам (на 0,9%).

В текущем году в сфере услуг продолжается падение, однако не в таких угрожающих масштабах. За январь не добрали 1,4% до прежнего объема.

Но теперь, к счастью, снижение отмечается уже не по всем направлениям. Точки роста – почтово-курьерские услуги, медицинские, транспортные, коммунальные.

В бытовом сервисе рост начался с самых массовых услуг – по ремонту транспортных средств, машин и оборудования (на 14%). Объем работ по ремонту и изготовлению швейно-трикотажных, меховых и кожаных изделий пока остался неизменным. А все другие виды услуг в сфере быта все еще снижаются.