Новые санкции введут против России

Их причиной стало «вмешательство» в выборы президента США 2020 года. Утверждения о том, что Россия «вмешалась» в президентские выборы, на которых победил Джо Байден, содержатся в докладе американской разведки. В документе отмечается, что Белый дом наложит за это соответствующие санкции, передает РБК.

«Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США», — говорится в тексте документа.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя доклад разведки, не стала сообщать, когда могут быть введены санкции в отношении России по «вмешательству» в выборы. «Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным», — сказала она.

