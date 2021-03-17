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Регионы обогнали Москву по среднему чеку на AliExpress

Первое место занял Калининград, а Москва — только пятое, сообщает РБК.

По стоимости корзины при покупках на AliExpress Москву обошли Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург. Это следует из данных исследования AliExpress, которая составила «АлиИндекс», за 2020 год. Оно отражает потребительскую корзину, состоящую из наиболее частых интернет-покупок россиян.

Топ регионов по стоимости корзины при покупках в Сети на AliExpress выглядит следующим образом:

  • Калининград — ₽46 859
  • Екатеринбург — ₽45 758
  • Новосибирск — ₽45 659
  • Санкт-Петербург — ₽45 234
  • Москва — ₽45 197
  • Ростов-на-Дону — ₽44 940
  • Краснодар — ₽44 800
  • Нижний Новгород — ₽44 503
  • Казань — ₽44 497
  • Самара — ₽44 179
  • Челябинск — ₽42 092
  • Волгоград — ₽41 755
  • Уфа — ₽37 546

«Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете региональной онлайн-корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону, а также определили модели-лидеры продаж для каждой категории», — сообщили авторы индекса о принципах его составления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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