Регионы обогнали Москву по среднему чеку на AliExpress

Первое место занял Калининград, а Москва — только пятое, сообщает РБК.

По стоимости корзины при покупках на AliExpress Москву обошли Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург. Это следует из данных исследования AliExpress, которая составила «АлиИндекс», за 2020 год. Оно отражает потребительскую корзину, состоящую из наиболее частых интернет-покупок россиян.

Топ регионов по стоимости корзины при покупках в Сети на AliExpress выглядит следующим образом:

Калининград — ₽46 859

Екатеринбург — ₽45 758

Новосибирск — ₽45 659

Санкт-Петербург — ₽45 234

Москва — ₽45 197

Ростов-на-Дону — ₽44 940

Краснодар — ₽44 800

Нижний Новгород — ₽44 503

Казань — ₽44 497

Самара — ₽44 179

Челябинск — ₽42 092

Волгоград — ₽41 755

Уфа — ₽37 546

«Аналитики определили среднюю стоимость товаров по популярным категориям и их долю в общем бюджете региональной онлайн-корзины, подсчитали среднюю стоимость корзины по каждому региону, а также определили модели-лидеры продаж для каждой категории», — сообщили авторы индекса о принципах его составления.