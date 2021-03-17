Иркутянина сняла с рейса в Армению из-за долгов

Задолженность составила 93 тыс. рублей, сообщают в УФССП России по Иркутской области.

Гражданин проигнорировал предупреждение судебного пристава. В связи с чем неплательщику запретили выезд из страны. Зная об этом, мужчина приобрел билет в Армению.

– При прохождении пограничного контроля в аэропорту Москвы ему было отказано в регистрации на рейс. К судебному приставу-исполнителю явилась супруга должника, которая предоставила квитанцию об оплате налогов.

Гражданин был вынужден дожидаться снятия ограничения на право выезда за границу в течение суток, и затем вылетел к родственникам в Армению.