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Иркутянина сняла с рейса в Армению из-за долгов

Задолженность составила 93 тыс. рублей, сообщают в УФССП России по Иркутской области.

Гражданин проигнорировал предупреждение судебного пристава. В связи с чем неплательщику запретили выезд из страны. Зная об этом, мужчина приобрел билет в Армению. 

– При прохождении пограничного контроля в аэропорту Москвы ему было отказано в регистрации на рейс. К судебному приставу-исполнителю явилась супруга должника, которая предоставила квитанцию об оплате налогов. 

Гражданин был вынужден дожидаться снятия ограничения на право выезда за границу в течение суток, и затем вылетел к родственникам в Армению.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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