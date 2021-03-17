Выдача кредитов наличными в Иркутской области в феврале выросла на 10%

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в феврале 2021 года 1,27 млн кредитов наличными, что на 2% больше, чем в феврале 2020 года. По сравнению с январем 2021 года количество новых кредитов выросло на 14%.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач, самая высокая динамика по отношению к февралю прошлого года была в:

Тюменской области (+20%),

Югре (+12%),

Санкт-Петербурге (+11%).

Самая низкая – в:

Самарской области (-8%),

Оренбургской области (-10%),

Приморском крае (-13%).

В Москве выдачи выросли на 2%.

– Выдачи кредитов наличными показали небольшой рост по сравнению с докризисным уровнем. Произошло это на фоне постепенной стабилизации на рынке труда и восстановления основных макроэкономических показателей. По сравнению с январем выдачи выросли значительно, но это объясняется тем, что первый месяц года традиционно является слабым в кредитовании из-за большого числа выходных дней, – Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.