84% жителей Иркутской области испытывают финансовые трудности во время поиска работы

Согласно данным службы исследований hh.ru, более 40% иркутян охарактеризовали финансовые проблемы как «серьезные».

Выяснилось, что во время поиска работы 84% жителей области переживали финансовые проблемы, при этом большая часть респондентов, кто испытывал сложности, оценили их как серьезные (41%).

Лишь 9% сообщили, что не испытывали трудностей с деньгами, а 6% признались, что у них возникли небольшие сложности, но они были практически незаметны.

Выше всего доля тех, кто с трудом переживает период поиска работы в финансовом плане, среди представителей профсфер «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика» (по 89%). Из тех, кто не испытывает серьезных проблем с деньгами, пока ищет работу, чаще всего встречаются среди специалистов по управлению персоналом (27%), а также среди медиков и топ-менеджеров (по 23%).

Среди тех жителей Иркутской области, кто остался без работы и находится в поисках новой, 22% могут себе позволить время на ее поиск меньше недели, чтобы не испытывать дефицита средств. Лишь 3% респондентов могут без финансовых проблем искать работу в течение трех месяцев. Чаще всего это представители высшего менеджмента, медики и специалисты из сферы производства.

50% жителей региона, находящихся в поиске работы, вынуждены существенно сократить свои расходы, еще 34% урезали свои расходы на постоянные нужны.