Назван самый опасный для рубля период

Несмотря на то, что все тенденции говорят в пользу укрепления валюты, эксперты предупреждают об опасных для рубля месяцах, сообщает Агентство Прайм.
Период с начала мая до середины июня будет сложным для отечественной валюты. Об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
С одной стороны, в пользу рубля играют такие факторы, как цены на нефть, интересы инвесторов к развивающимся рынкам, предстоящие этапы программы количественного смягчения в США, сокращение программы заимствований Минфина посредством ОФЗ.
Однако, как на поверхности, так и чуть «поглубже» есть не менее очевидны факторы, играющие против рубля, отмечает эксперт.
К таким факторам, по его словам, относятся: