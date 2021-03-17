Назван самый опасный для рубля период

Несмотря на то, что все тенденции говорят в пользу укрепления валюты, эксперты предупреждают об опасных для рубля месяцах, сообщает Агентство Прайм.

Период с начала мая до середины июня будет сложным для отечественной валюты. Об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.