МТС включила первую в России пилотную сеть 5G

МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в четырнадцати популярных местах Москвы, где абоненты МТС, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.

По словам директора МТС в Иркутской области Владислава Божеева, на данный момент 5G – это в первую очередь бизнес-история.

– 5G позволяет автоматизировать производство, что делают уже многие крупные предприятия по всей России. Или сеть пятого поколения помогает развивать городскую среду, например, «Умные города». А для пользователей мобильного телефона – это пока такая эксклюзивная история. Она дает больше возможностей при видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, – подчеркнул на своей странице в Facebook Владислав Божеев.

Пока сеть 5G доступна в Москве, но сразу в 14-ти самых популярных местах.

– Чтобы протестировать мобильные суперскорости, а между тем, это 1,5 Гбит/cек и поучаствовать в пилотном запуске стандарта связи, приходите в одно из этих мест со смартфоном, который поддерживает стандарт 5G – когда окажитесь в столице, по делам или в отпуске, – говорит директор МТС.

Пилотная сеть 5G доступна для пользователей в следующих локациях Москвы:

Никольский пассаж, Ветошный переулок; Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин; ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»; Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж; Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная; Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ; ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные; Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»; Университетская площадь у здания МГУ, Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark; Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»; Развлекательный центр «Остров мечты»; Главная аллея и каток ВДНХ; Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

Подробная карта зон покрытия пилотной сети 5G доступна по ссылке https://5g.mts.ru