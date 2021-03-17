МТС включила первую в России пилотную сеть 5G

МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в четырнадцати популярных местах Москвы, где абоненты МТС, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.
По словам директора МТС в Иркутской области Владислава Божеева, на данный момент 5G – это в первую очередь бизнес-история.
– 5G позволяет автоматизировать производство, что делают уже многие крупные предприятия по всей России. Или сеть пятого поколения помогает развивать городскую среду, например, «Умные города». А для пользователей мобильного телефона – это пока такая эксклюзивная история. Она дает больше возможностей при видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, – подчеркнул на своей странице в Facebook Владислав Божеев.
Пока сеть 5G доступна в Москве, но сразу в 14-ти самых популярных местах.
– Чтобы протестировать мобильные суперскорости, а между тем, это 1,5 Гбит/cек и поучаствовать в пилотном запуске стандарта связи, приходите в одно из этих мест со смартфоном, который поддерживает стандарт 5G – когда окажитесь в столице, по делам или в отпуске, – говорит директор МТС.
Пилотная сеть 5G доступна для пользователей в следующих локациях Москвы:
- Никольский пассаж, Ветошный переулок;
- Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;
- ул. Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
- Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
- Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
- Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ;
- ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные;
- Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
- Университетская площадь у здания МГУ,
- Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
- Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
- Развлекательный центр «Остров мечты»;
- Главная аллея и каток ВДНХ;
- Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.
Подробная карта зон покрытия пилотной сети 5G доступна по ссылке https://5g.mts.ru