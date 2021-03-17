Архитектурный фестиваль «АрхБухта. Телепортация» прошел на Ольхоне

С 10 по 15 марта на острове Ольхон прошел XV Всероссийский архитектурный фестиваль «АрхБухта», сообщают в пресс-службе компании-спонсора «Гранит-Гранат».

Молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Новосибирска, Самары и Москвы в течение четырех дней создавали свои арт-объекты. Тема этого года – «Телепортация» – позволила участникам воплощать любые идеи и свободно «перемещаться» через время и пространство.

Итогом фестиваля стали 20 арт-объектов, сделанных из простых местных материалов: деревянных досок, веревок, ткани. Предполагается, что инсталляции будут частью развивающейся среды поселка Хужир.

В финальный день фестиваля спонсоры объявили своего победителя – иркутскую команду «Супертвердый», которая создала инсталляцию «Портал в Байкал».

Через закрытый механический тоннель человек может «телепортироваться» из цивилизации в природу и по-новому взглянуть на мир. Механизм состоит из секций, связанных единой системой. Каждый сегмент работает и отдельно, и в связке с остальными частями. Команда получила специальный приз – поездку в Красноярск и посещение одного из заводов группы «Выбор».