Завоз топлива в северные территории Иркутской области продолжается

Их доставляют по дорогам зимнего пользования. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона.

– Топливо для населённых пунктов, расположенных на севере области, где действуют ограниченные сроки, доставляется по дорогам зимнего пользования, – сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

По состоянию на 17 марта текущего года для организации электроснабжения населения и муниципальных учреждений социальной сферы Катангского района доставлено 2 659 тонн зимнего дизельного топлива. Это составляет 72% от общего количества топлива, которое требуется для использования на дизельных электростанциях Катангского участка в течение 2021 года. Завоз топлива по дорогам зимнего пользования будет продолжаться до начала апреля.