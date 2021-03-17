В Иркутске задержали предполагаемого поджигателя автомобиля

По информации ГУ МВД Иркутской области, подозреваемый поджог машину своего бывшего работодателя.

Сообщение о возгорании автомобиля марки «Тойота Харриер» поступило в дежурную часть полиции вечером 12 марта.

Неизвестный поджог иномарку, припаркованную возле дома на улице Верхняя Набережная, после чего скрылся. Оперативники, изучив записи с камер наружного наблюдения, вышли на след предполагаемого поджигателя.

Им оказался 38-летний житель Шелеховского района. Несколько месяцев назад он уволился из фирмы, руководитель которой – собственница авто. По предварительным данным, вероятным мотивом поджога стала личная неприязнь.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Известно, что в настоящее время он также проходит подозреваемым по уголовному делу за угон машины марки «Лексус».