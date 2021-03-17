АТБ принял участие в бизнес-завтраке «Дистанционный банк в 2021»

Растущие темпы технологических изменений банковской сферы требуют новых знаний и компетенций, а главное – понимания их дальнейшей конвертации в актуальные банковские продукты.

Для анализа траекторий и эффективных моделей развития цифровых каналов финансового сектора, обсуждения успешных практик внедрений digital-интегратор D'Terra и «1С-Битрикс» провели online бизнес-завтрак «Дистанционный банк в 2021: стратегии и инструменты для роста прибыли, привлечения и удержания клиента». Мероприятие прошло 10 марта при информационной поддержке аналитического агентства Frank RG.

Бизнес-завтрак собрал экспертов российского FinTech, digital-директоров, руководителей отделов развития цифровых каналов, дистанционных продаж и цифрового маркетинга ведущих банков России и стран СНГ, D'Terra и «1С-Битрикс».

Курс на омниканальность

В ходе встречи Павел Монахов, директор департамента развития дистанционных сервисов Азиатско-Тихоокеанского банка, поделился практикой внедрения цифровых инструментов:

«Дистанционное закрытие потребностей клиента банка – это экономия времени и безопасность. Используйте искусственный интеллект: внедрение технологий биометрического распознавания данных повышает показатель лояльности клиентов в плане скорости обслуживания, переводите в online-формат действующие услуги и запускайте новые, интегрируйте сервисы, закрывающие потребности ваших клиентов. Обновляйте дизайн сайта под новые инструменты, сокращайте пользовательский путь к продуктам, ориентируйте клиентов на переход в «online» и проводите аудит качества цифровых каналов».

Персональная коммуникация и знание клиента увеличивает продажи

В своем выступлении CEO D’Terra Павел Мянник выделил тренды банковского сектора в 2021: метрики для подсчета клиентского опыта и удержания клиента, кросс-продажи, кредитный рейтинг клиента, продажа банковских услуг через маркетплейс, дистанционное кредитование, психотип online-клиента и адаптивная анкета.

«При формировании стратегии внедрений на банковском сайте, стоит учитывать 4 фактора, определяющих тренды: соотношение цены и качества, открытость платформ, регулирование цифрового банкинга и ориентацию на клиента. Внедряйте эффективные решения для развития цифрового банкинга. Запуская новые сервисы, считайте не только рост продаж через цифровые каналы, но и улучшение клиентского опыта. Для этого используйте метрики расчета – удержание текущих клиентов (customer retantion rate) и количество активных пользователей сервисом (DAU/MAU). Собирайте все данные о клиенте в единую запись, обогащайте ее, в том числе от нефинансовых партнеров для постоянного автоматизирования процессов и формирования лучших предложений клиенту», – Павел Мянник

Цена привлечения клиента становится выше

Спикер компании «1С-Битрикс» – менеджер по работе с ключевыми клиентами Александр Стихин – выделил преимущества платформы Bitrix для банковского сайта, рассказал о технологии CDN для быстрой работы сайта и масштабируемости для возможности расширения и адаптации под бизнес-задачи.

«Цифровая трансформация банков предполагает новые тренды: упрощение взаимодействия пользователя с банком, повышение качества и удобства сервиса, создание новых решений для бизнеса, увеличение скорости обработки заявок, облегчение процесса администрирования и повышение отказоустойчивости. Ключевыми трендами 2021 года становятся замедление роста интернета, усиливающийся контроль государства, рост мобильного трафика», – Александр Стихин.

Цифровой профиль автоматизирует процессы

Руководитель проектов Департамента дистанционного бизнеса ПАО «СКБ-банк» и «Делобанк» Антон Елисеев поделился опытом внедрения цифрового профиля клиента, благодаря которому на сайте банка оптимизирован клиентский путь, сокращено время заполнения заявок и обеспечен рост online-продаж.

«Ручное заполнение заявок уходит в прошлое. Банки должны упрощать все процессы, создавая удобные для клиента сервисы. Исключая сложности клиентов при подаче заявок, банки экономят ресурсы», – Антон Елисеев.