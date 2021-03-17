Расходы россиян в феврале побили рекорды

Значение индекса стало рекордным для февраля за период наблюдения с 2012 года, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

По сравнению с февралем 2020 года номинальные расходы россиян также выросли – на 4,5%. При этом по сравнению со средним за последние 12 месяцев траты выросли на 1,0%.

Расходы, очищенные от инфляции, выросли на 3,3% против предыдущего месяца и сократились на 1,3% по сравнению с февралем 2020 года. При этом по сравнению со средним за последние 12 месяцев реальные траты оказались на 2,3% ниже.

«Темпы роста расходов против прошлого месяца вызваны сезонным фактором: траты в январе традиционно ниже среднегодовых. Если же мы говорим о годовых изменениях, рост расходов россиян обусловлен инфляцией, а динамика, очищенная от нее, напротив, негативная: расходы против прошлого года снижаются», – комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.