Альфа-Банк выступил финансовым консультантом и кредитором в знаковой сделке по покупке ТМК 86,54% акций ЧТПЗ

Альфа-Банк выступил финансовым консультантом и кредитором в знаковой сделке между крупнейшими производителями трубной продукции в России.

Банк предоставил ПАО «Трубная металлургическая компания» пятилетний кредит объемом 25 млрд рублей на покупку 86,54% акций ЧТПЗ. Альфа-Банк также выступил финансовым консультантом по сделке, что содействовало достижению итоговых договоренностей сторон и помогло реализовать транзакцию в кратчайшие сроки.

В результате сделки Трубная металлургическая компания ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.

«Альфа-Банк — многолетний партнер ТМК, для нас важно поддержать компанию на этом поворотном этапе ее развития. Экспертиза Альфа-Банка в секторе и значительный опыт в реализации масштабных M&A сделок позволили нам оперативно принять решение о кредитовании. Роль банка в сделке в качестве как финансирующего банка, так и финансового консультанта подтверждает наши возможности по оказанию всего спектра традиционных банковских и услуг по консультированию компаний по стратегическим вопросам», — отметил заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.