Sberbank International открывает новые возможности для X5 Retail Group по расширению торговых связей с Сербией

Sberbank International при поддержке Сбербанк Сербия провёл онлайн бизнес-миссию для X5 Retail Group с участием сербских предпринимателей. Представители восьми отобранных сербских FMCG-компаний презентовали продукцию контрагентам из X5 Retail Group, а также рассказали об опыте работы с Россией и другими зарубежными рынками.

В перечне товаров отдельно была представлена экопродукция, а также товары, полностью исключающие использование пальмового масла.

В свою очередь Сбербанк Сербия представил продуктовые решения по сопровождению внешнеторговой деятельности сербских компаний, включая международный факторинг.

В рамках развития компаний экосистемы Сбера на международных рынках представители СберЛогистики рассказали про востребованные B2B-сервисы по импортно-экспортной доставке объёмных грузов, в том числе из Европы, а также сопутствующие логистические услуги.

Тимур Козинцев, старший вице-президент, руководитель Sberbank international:

За 2020 год товарооборот между Россией и Сербией превысил 2 млрд евро. В условиях высокой конкуренции Сбербанк открывает новые возможности для развития бизнеса своих клиентов и партнёров как в России, так и за рубежом. Россия является перспективным регионом для продвижения сербских товаров, а сербские товары в свою очередь замещают попавшие под санкции товары из других стран. Sberbank International и дочерние банки Сбера оказывают полный спектр услуг для клиентов ВЭД, позволяющий вести бизнес быстро и без потерь