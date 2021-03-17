Эксперт Примсоцбанка принял участие в онлайн-конференции с банками

Пресс-центр «АиФ Челябинск» провел онлайн-конференцию по темпам строительства жилья и программам ипотечного кредитования.

Участники конференции обсудили такие вопросы как: актуальные льготные программы ипотеки и субсидии, темпы сдачи жилья в эксплуатацию, проектное финансирование жилищного долевого строительства, цены на недвижимость в Челябинске и др.

В качестве эксперта от Примсоцбанка выступила Шевцова Наталья Валерьевна, заместитель начальника отдела ипотечного бизнеса дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк г. Челябинск. Так, Наталья Валерьевна рассказала о существующих в банке ипотечных программах, в том числе и с применением различных субсидий на покупку квартир на вторичном рынке жилья.



«Например, недавно Примсоцбанк запустил льготную программу ипотеки для тех, у кого в семье родился третий ребенок после 1 января 2019 г., - отмечает Наталья Валерьевна. - Также, если клиент хочет взять кредит только на сумму материнского капитала, а остальные деньги у него есть, предусмотрено упрощенное рассмотрение в части кредитной истории, не понадобятся документы по трудоустройству».



Также участники онлайн-конференции обсудили на чем сфокусирован интерес заёмщиков и поделились планами на 2021 год.