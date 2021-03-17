ПСБ принял участие в ежегодном Форуме деловых женщин

ПСБ принял участие в V Форуме деловых женщин, который прошел с 11 по 12 марта 2021 года в Ульяновске.

В рамках мероприятия начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ Оксана Романчук представила первую в своем роде бесплатную обучающую программу "Курс малого бизнеса" для поддержки жен офицеров и военных пенсионеров, разработанную банком в сотрудничестве с ВШЭ. Программа позволяет получить все необходимые знания и навыки для запуска своего бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.

Для Ульяновской области особенно актуален вопрос занятости жен военных, так как в регионе находится несколько воинских частей, а получение бизнес-образования и создание собственного дела позволит женщинам легко адаптироваться к изменениям, связанным с профессиональной деятельностью супруга, а именно к частым переездам семьи к новому месту службы.

"Курс малого бизнеса" призван мотивировать жен военнослужащих на создание своего дела и поддерживать их в этом начинании. Для женщин, которые только планируют запустить свой бизнес, курс дает знания, закладывающие основу для начала и развития их собственной предпринимательской деятельности: от поиска и проработки идеи, исследования потенциальных потребителей и конкурентов до составления бизнес-плана. В свою очередь для слушательниц, уже имеющих бизнес, наша программа помогает ориентироваться в действующих мерах государственной поддержки предпринимательства, устанавливать новые полезные контакты, знакомит с успешным опытом ведения бизнеса и нестандартными подходами к решению проблем", - отметила Оксана Романчук в своем выступлении.

Справка

Форум деловых женщин в Ульяновске – это ежегодное мероприятие, которое в этом году посетило более 1000 человек. В мероприятии приняли участие представители Правительства Ульяновской области, Корпорации развития предпринимательства региона, Управления социальной защиты населения области и другие должностные лица, руководители организаций и компаний, занимающиеся поддержкой предпринимательства, женщины, уже запустившие свой бизнес и только планирующие это сделать.