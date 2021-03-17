Россельхозбанк и Epinduo обеспечат рост поставок российской продукции АПК в Китай

Россельхозбанк и крупнейший маркетплейс продажи российских продуктов питания на территории Китая Epinduo подписали соглашение, которое открывает российским производителям сельскохозяйственной продукции возможности по выходу на рынок КНР.

Соглашение подписано с ООО «Эпиньдо» − официальным представителем компании Epinduo в России. Возможностью размещения продукции на маркетплейсе Epinduo может воспользоваться любой участник программы экспортного акселератора РСХБ, заинтересованный в расширении географии экспорта. Россельхозбанк будет предоставлять площадке информацию о потенциальных поставщиках сельскохозяйственной продукции для финальной оценки перспективы экспорта продукции на рынок Китая, а также осуществлять комплексную поддержку каждого экспортера по сопровождению вывода продукции на азиатский рынок.

Основные требования к товарам: продукты питания со сроком годности 9 месяцев и более, не требующие хранения при низких и отрицательных температурах, и не имеющие в составе компонентов мясного происхождения, за исключением рыбных консервов и тушёнки. Маркетплейс заинтересован в сотрудничестве с производителями кондитерских изделий, а также с производителями подсолнечных масел, круп, джемов, варенья, меда, бальзамов, кваса, воды, газированных и алкогольных напитков.

«Как опорный финансовый институт АПК, Россельхозбанк постоянно развивает новые каналы выхода отечественного производителя на международные рынки. Мы планируем, что с подписанием соглашения о постоянном сотрудничестве значительная часть наших клиентов получит возможность выйти на китайского потребителя уже в ближайшем будущем. С учетом того, что работа клиента с Epinduo проходит на условиях отсрочки платежа, РСХБ может также предложить клиенту возможность получения финансирования со стороны Банка», − прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин.

Со своей стороны, Epinduo будет отвечать за таможенное сопровождение и маркетинговую поддержку российских производителей в Китае, в частности, за предварительную проверку возможности импорта таможней КНР, регистрацию торговой марки в Китае, адаптацию бренда на китайский язык, доставку товара в Китай, таможенную очистку в Китае, услуги технического импортера и таможенного брокера, размещение на маркетплейсах Китая, продвижение продукции, выход в торговые сети Китая.

«Взаимодействие с Epinduo несет ряд преимуществ для всех сторон: производитель получает надёжного покупателя, а также единовременную оплату за весь товар вне зависимости от того, продан он или нет. Производители также получают возможность субсидирования размещения и продвижения продукции на электронной торговой площадке за счет центров поддержки экспорта. Китайский потребитель получает качественные российские продукты, спрос на которые постоянно растет», − отмечает Анастасия Тарасевич, Генеральный директор Epinduo в России.