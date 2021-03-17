В Тулуне несовершеннолетний водитель попал в аварию

Он находился в состояние алкогольного опьянения, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице Павлова города Тулуна столкнулись два автомобиля. Было установлено, что 17-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», допустил столкновение с автомобилем «Тойота Рактис».

Несовершеннолетний водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения, от процедуры прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Родители были привлечены к административной ответственности по статье за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.