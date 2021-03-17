160 млн рублей заплатили налогоплательщики Иркутской области по прогрессивной шкале НДФЛ

По обычной ставке 13% граждане теперь будут платить НДФЛ, пока доходы не превысят 5 млн рублей. Превышение облагается по ставке 15%. С начала 2021 года налогоплательщики Иркутской области уже уплатили 160 млн рублей налога по ставке 15 процентов, сообщает ФНС.

Доходы от продажи и получения в дар имущества (кроме ценных бумаг), страховые выплаты и по пенсионному обеспечению независимо от их величины по-прежнему облагаются по ставке 13%. В законодательство введены понятия «основная налоговая база» (это, в основном, заработная плата) и «совокупность налоговых баз» (это все доходы гражданина, включая операции с ценными бумагами, выигрыши в лотерею и иные доходы). В ближайшие два года прогрессивная ставка НДФЛ будет применяться к каждой из этих баз, а с 2023 года – исходя из совокупности налоговых баз (то есть с общего дохода). При этом доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и долей в нем; стоимость имущества, полученного по дарению, а также страховые выплаты и выплаты по пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% независимо от величины полученных средств.

Исчисление налога по прогрессивной ставке осуществляется налоговыми агентами. При наличии у налогоплательщика - физического лица нескольких налоговых агентов и превышении доходов 5 млн рублей налог уплачивается физическим лицом на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть за 2021 год – 01.12.2022.