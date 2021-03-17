На БрАЗе началось строительство новых газоочистных установок

На Братском алюминиевом заводе началось строительство двух новых газоочистных установок. Это очередной этап выполнения обязательств в рамках федеральной программы «Чистый воздух», итогом которой должно стать снижение количества вредных выбросов в атмосферу на 20 процентов к 2025 году.

Все мероприятия, запланированные в 2019-2020 годах, Братский алюминиевый завод выполнил в полном объеме, по некоторым показателям даже с опережением графика. Не снижаются темпы и в 2021 году. На заводе началось строительство современных, так называемых, «сухих» газоочистных установок (СГОУ). Это собственная разработка РУСАЛа, по эффективности и надежности не уступающая импортным аналогам. В данный момент на БрАЗе строятся две такие установки, 9 уже введены в эксплуатацию. Еще 6 новых СГОУ планируется возвести в ближайшие три года.

За выполнением экологических обязательств БрАЗа помимо контролирующих органов следят ученые. Ежегодно в марте сотрудники ИрНИТУ проводят снегохимический анализ, который позволяет определить наличие вредных примесей в накопившихся за зиму осадках в радиусе 30 километров от города. По данным исследователей, за 8 лет наблюдений концентрация фтора снизилась на 20%. Это подтверждает эффективность экологических мероприятий, проводимых на заводе.

– В рамках «Экологического Содерберга» в этом году будет установлено 198 электролизёров с более усовершенствованной системой газоудаления. В корпусах 5 и 6 идет монтаж системы автоматической подачи сырья в электролизёры (АПЦ ЦРГ). Кроме того, в 2021 году БрАЗ перешел на стопроцентное использование гибридного пека РУТГЕРС в подштыревой анодной массе, - рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Это сырье является эффективным заменителем каменноугольного пека, который традиционно применяется при производстве алюминия. Использование пека РУТГЕРС позволит снизить нам выбросы бенз(а)пирена в 5,5 раз к 2025 году.

Участником федеральной программы «Чистый воздух» Братский алюминиевый завод является с 2019 года, что стало продолжением собственной экологической программы РУСАЛа, запущенной более 10 лет назад основателем компании Олегом Дерипаска. Запланированные расходы РУСАЛа на выполнение всех мероприятий программы «Чистый воздух» в Братске - 10 млрд рублей.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.