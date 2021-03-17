В центре Иркутске прикрыли подпольное казино

Нелегальный игорный клуб находился в одном из административных зданий в центре Иркутска. Доступ в помещение имел ограниченный круг лиц.

В ходе обысков изъято 52 игровых автомата, 11 серверов для майнинга криптовалюты и два травматических пистолета. Также обнаружены носители электронной информации и учетная документация.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно со следователями регионального управления СК России пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Задержаны предполагаемый организатор и управляющий игорного заведения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



оперативное видео

комментарий официального представителя МВД