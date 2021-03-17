В Иркутской области поддержат добровольных пожарных

В Правительстве Иркутской области проходит согласование региональный законопроект о государственной поддержке добровольной пожарной охраны (ДПО), добровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и членов их семей. Об этом было сообщено сего дня на заседании межведомственной рабочей группы по развитию ДПО. Его провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Законопроект подготовлен с учетом практик других регионов. Он включает в себя меры социальной, финансовой, материальной поддержки добровольных пожарных формирований, страхования их членов. Документ планируется внести на рассмотрение депутатов областного парламента в течение месяца.

Глава региона поручил к сентябрю текущего года подготовить также постановление областного Правительства о постановке на постоянное дежурство добровольных пожарных отрядов с 2022 года. В документе должен быть представлен полный список таких общественных организаций, зоны их ответственности. Эти формирования будут субсидироваться за счет средств областного бюджета.

В настоящее время на территории Иркутской области функционируют 16 общественных объединений ДПО (ВДПО), которые зарегистрированы в качестве юридических лиц. Они осуществляют свою деятельность в 25 районах. В 2020 г. были открыты частные общественные учреждения пожарной охраны в Братском, Усть-Удинском и Нукутском районах. Работой общественных объединений ДПО (ВДПО) охвачено 205 муниципальных образований из 466. С начала 2021 года ИРО ВДПО проводится работа по актуализации данных о количестве добровольных пожарных и оснащенности подразделений. В реестре состоит 1681 добровольный пожарный ВДПО Иркутской области. Из них прошли медицинские осмотры 607 добровольцев, 570 человек прошли соответствующую учебную подготовку. На вооружении подразделений ДПО (ВДПО) находится 438 единиц мобильных средств пожаротушения.