Сбер на туристической выставке в Москве расскажет о туризме на Байкале

Эксперты Байкальского банка Сбербанка, представители проектного офиса «Развитие туризма на Байкале» Наталья Волощенко и Евгения Найденова принимают участие в 27-й международной выставке «MITT». В работе одной из крупнейших туристических выставок России в этом году заявлены 60 регионов РФ и 229 стран. Участниками выставки представлены 1 523 предложения по организации отдыха в пределах РФ и за рубежом. Сбер выступил в роли основного банк-партнера «MITT-2021», Байкальский банк Сбербанка является соорганизатором мероприятия. Выставка туризма и отдых проходит в Москве в период с 16 по 18 марта.

Для байкальского региона это историческое событие: впервые Иркутская область и Республика Бурятия объединились на крупней туристической площадке и представляют макрорегион вместе павильоном «Байкал». На едином стенде представители регионального бизнеса раскрывают туристский потенциал Байкальского региона, предлагают межрегиональные маршруты, а Байкальский банк ПАО Сбербанк является партнером данной региональной локации.

Участниками павильона «Байкал» на «MITT-2021» от Иркутской области являются – компания «Байкалика», ГК «Истлэнд», Парк «Патриот», Информационно-туристская служба г. Иркутска, Агентство по туризму Иркутской области и др., от Бурятии - группа туроператоров "Байкал Баргузин", туроператор "Байкал Курорт", Министерство туризма Республики Бурятия, Туристский информационный центр "Байкал".

Озеру Байкал на международной туристической выставке посвящена специальная часть деловой программы – организована презентационная площадка «Байкал един! Туристическая дестинация. Регион Байкал». Одним из основных докладов площадки 17 марта здесь станет выступление директора управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк Натальи Волощенко по теме «Привлекательность макрорегиона Байкал для туристов и инвесторов». В деловой программе также примут участие министр туризма Республики Бурятии Мария Бадмацыренова с докладом: "Бурятия. Больше чем Байкал" и руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина - с докладом: "Байкал начинается с Иркутска". Модератором площадки выступает руководитель по внедрению проектов Байкальского банка Сбербанка Евгения Найденова.

Совместное участие в выставке стало возможным благодаря работе межрегионального проектного офиса "Регион Байкал" по созданию и продвижению единого туристского бренда "Байкал". Напомним, первая рабочая встреча межрегионального офиса "Регион Байкал" состоялась 27 ноября 2020 г.

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня состоялось открытие первой выставки в формате офлайн и у нас это событие вызывает чувство гордости за Регион Байкал, который впервые представлен объединенным стендом Иркутской области и Республики Бурятии. Это знаковое событие для всей макро-территории Байкала. С момента проведения выставки Mitt- 2019 было проделано много работы по продвижению и созданию туристической дестинации: подписан Протокол о намерении между Ростуризмом, Республикой Бурятией и Иркутской областью, создан межрегиональный проектный офис, разработаны Стратегии развития туризма для обеих территорий и они взаимосвязаны межрегиональными туристическими маршрутами. Байкал, действительно, един и территории это понимают. Только объединив усилия двух субъектов, можно будет продвигать на федеральном и международном уровне туристическую дестинацию байкальской территории».

На выставке туризма и отдыха все регионы – участники кроме презентаций своих туристических предложений представили авторские видеоролики на конкурс "Лучший видеоролик региона России". Победители конкурса получат призы от дирекции выставки на Церемонии награждения участников, которая состоится 17 марта.

Справка:

MITT - самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 26 лет.

Выставка MITT признана мировым сообществом как эффективное b2b мероприятие для решения бизнес-задач в сфере туризма. Ежегодно на MITT съезжается масштабная аудитория представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира. Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на уникальных мероприятиях деловой программы.

Ежегодно на выставке свои туристические продукты и услуги представляют более 1500 участников со всего мира,60+ российских регионов организовывают свои коллективные стенды с наиболее яркими экскурсионными программами, музеями, компаниями по приему и размещению туристов, гастро, этно, детский и экотуризм

Проектный офис по развитию туризма «Южное побережье Байкала» - создан Байкальским Банком Сбербанка в 2019 году. Офисом уже привлечено более 60 инвесторов в туристическую отрасль Иркутской области и Бурятии, общая стоимость стартовавших проектов составила более 10 млрд рублей. Около 70% проектов — строительство новых отелей, гостевых домов и сувенирных магазинов. Также, в работе проектного офиса банка находятся коробочные проекты по созданию оздоровительных рекреационных центров, проекты парка аттракционов, аквапарка, кресельных подъёмников, канатной дороги и др. Туристическая стратегия, в разработке которой участвует Байкальский банк ПАО Сбербанк направлена на создание экологически ответственного и комфортного туризма на Байкале.