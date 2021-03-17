Пассажиропоток S7 уменьшился в феврале на 15% по сравнению с прошлым годом

S7 Airlines подвела итоги производственной деятельности за февраль 2021 года. За прошедший месяц авиакомпания перевезла 1 055 241 пассажира, на 15,2% меньше, чем в феврале 2020 года. Рейсами по России воспользовалось 1 009 918 пассажиров, на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Результаты февраля отражают активное восстановление внутреннего рынка авиаперевозок. Можно сказать, что спрос на перелеты по России и глубина бронирований постепенно приближаются к докризисным показателям. S7 Airlines продолжает развитие маршрутной сети: открыты продажи на новые прямые рейсы из Новосибирска – в Калининград и Геленджик. На международных линиях ситуация остается неопределенной. Пока мы сосредоточили свое внимание на турецких направлениях: в апреле путешественники смогут отправиться регулярными рейсами S7 Airlines не только в Анталью и Даламан, но и в Бодрум», – говорит Григорий Давыдов, директор по стратегии S7 Group.