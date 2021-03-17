Иркутская районная больница получит 1,8 млрд рублей на модернизацию до 2025 года

Иркутскую районную больницу включили в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этому планируется провести не только капремонты существующих учреждений здравоохранения, но и построить новые, сообщила и.о. главного врача ОГБУЗ «Иркутская районная больница» Ирина Стельмах.

Кроме того, в 2021 году по программе планируется построить врачебную амбулаторию в деревне Карлук и ФАПы в поселках Большое Голоустное и Патроны, деревнях Максимовщина, Зыкова, Лебединка, Мишонкова и Тайтура. В планах на 2022 год строительство врачебных амбулаторий в микрорайоне Березовый, поселках Падь Мельничная, Плишкино и Малая Топка, ФАПов в поселке Новая Разводная и в деревнях Егоровщина, Тихонова Падь, Парфеновка. В 2024 году начнется строительство поликлиники на 350 посещений в смену в Маркова, детской поликлиники на 350 посещений в смену в селе Хомутово и врачебной амбулатории в деревне Грановщина. В 2025 году запланировано возведение врачебной амбулатории в деревне Куда.

По программе в текущем году проведут капремонт поликлиники Хомутовской участковой больницы, на эти цели предусмотрено 16,6 млн рублей. Также выделены средства на разработку проекта капремонта поликлиники в поселке Дзержинск. Старт самих работ намечен на 2022 год, в этом же году будет проведен частичный капремонт больницы в Листвянке. В 2023 году капремонт начнется в поликлинике Оёкской участковой больницы, в 2024 году – в поликлинике Гороховской участковой больницы. На 2025 год заложено финансирование на капитальные ремонты Большереченской участковой больницы и врачебной амбулатории в селе Урик.

Также запланирована закупка нового медицинского оборудования.

– Иркутский район продел большой объем работы по внесению необходимых для муниципалитета объектов в программу модернизации. Общий объем финансирования в рамках программы для ИРБ составляет 1,8 млрд рублей, цифра серьезная. Максимально охвачены все основные направления здравоохранения, – отметила замминистра Анна Данилова.