Правительство Иркутской области и Ассоциация фридайверов договорились о сотрудничестве

В Правительстве Иркутской области сегодня, 17 марта, состоялась встреча Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и президента Ассоциации «Федерация Фридайвинга», 14-кратного чемпиона мира Алексея Молчанова.

Стороны обсудили вопрос развития фридайвинга в Приангарье. В частности, возможность проведения всероссийских и международных мероприятий по этому виду спорта в регионе, а также подледного марафона с участием различных силовых ведомств. Прозвучали предложения по открытию международного учебно-спортивного глубоководного центра при участии Главного управления МЧС России по Иркутской области, а также развития гэмпинга – нового вида экотуризма.



Как рассказала Алексей Молчанов, в России более 30 тысяч сертифицированных фридайверов, которые на регулярной основе занимают призовые места на международных соревнованиях. Общий охват целевой аудитории в стране составляет около трех миллионов человек, включая любителей подводной охоты, дайвинга и плавания.



Также речь шла о новом рекорде Гиннесса, который накануне установил Алексей Молчанов на Байкале. Он нырнул на глубину 80 метров подо льдом только в моноласте на задержке дыхания. Новый рекорд был посвящен уникальному озеру Байкал.



–2021 год объявлен в Иркутской области годом Байкала. Запланировано свыше 60-ти мероприятий экологической, просветительской и культурной направленности. В этой связи для нас интересно сотрудничество с Федерацией фридайвинга. Своими акциями Вы привлекаете внимание к вопросам экологии и чистоты воды. Уверен, что вместе мы сможем реализовать многие проекты. Это привлечёт экологически грамотных туристов в регион, а также позволит обратить внимание российской и мировой общественности к вопросам сохранения уникальных природных объектов, – сказал Игорь Кобзев.



В заключении встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством региона и Ассоциацией фридайверов. Подписи под документом поставили Губернатор Игорь Кобзев и президент Ассоциации Алексей Молчанов. В соглашении отмечено, что приоритетом является установление партнерских отношений, развитие эффективного сотрудничества, направленного на сохранение здоровья людей, а также вовлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, в том числе фридайвингом.

Стороны договорились осуществлять сотрудничество в укреплении материально-технической базы и учебно-тренировочной инфраструктуры для занятий на территории Иркутской области фридайвингом, проводить различного уровня мероприятия в этой сфере, заниматься подготовкой спортивного резерва и развитием тренерских кадров. Также в соглашении обозначено взаимодействие в проведение научных исследований, связанных с возможностями человека при подготовке и в процессе свободного погружения.