Новую школу в Большом Голоустном построят в при поддержке Газпрома

Сегодня, 17 марта, подписаны документы с Фондом поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» о строительстве новой школы в посёлке Большое Голоустное Иркутской области. Её возведут взамен сгоревшей в ноябре прошлого года, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

– Cобытие безусловно важное. Лично обращался в адрес Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера. Благодарен за решение выделить средства на реализацию проекта – более 340 миллионов рублей. Первый транш поступит уже сегодня, – отметил глава региона.

Сейчас больше 70 ребят занимаются на территории турбазы «Странник». Жители посёлка сами решали, как будет выглядеть новое учебное заведение и проголосовали за проект школы-детского сада модульного типа на 110 мест.