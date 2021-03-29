Начинающие предприниматели выбирают бизнес «под ключ»

Истории многих успешных бизнесов начинались с людей, которые стали предпринимателями вынужденно. И, похоже, 2020 год – не исключение. Он войдёт в историю, когда люди, оставшиеся во время пандемии без работы, не стали сидеть на месте, а начали своё дело. О том, как банки могут помочь начинающим предпринимателям, рассказал Логунов Александр Валерьевич, Региональный директор операционного офиса «Иркутский» ПАО «Промсвязьбанк».

В 2020 году из-за ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса, ландшафт российского бизнеса в очередной раз изменился. Многие люди на фоне кризиса, напротив, не стали отчаиваться и начали открывать свои компании.

– Ежемесячно в прошлом году ПСБ открывалось порядка 150 новых счетов – больше, чем в предыдущие спокойные годы. Процесс продолжается и сейчас, рассказал Александр Валерьевич. Появляются новые предприятия розничной торговли, сферы услуг.

Три шага к своему бизнесу

Зачастую, когда человек только собирается открыть свое дело, у него нет ясного понимания процесса и четкого плана действий. Он начинает искать информацию, консультироваться, и нередко платит за такие консультации. ПСБ предлагает сэкономить время и средства и обратиться напрямую к его специалистам.

– Время сейчас такое, что действовать приходится быстро, – говорит региональный директор операционного офиса «Иркутский». – Поэтому предприниматели ценят, когда банк помогает до минимума сократить подготовительные работы. Это позволяет скорее перейти непосредственно к зарабатыванию денег. По сути, начинающему бизнесмену нужен бизнес «под ключ». А для этого предстоит сделать три шага.

Первое – зарегистрировать свой бизнес.

Второе – качественно настроить систему, в которой предприниматель будет работать со своими клиентами, вести финансовый учет и формировать отчетность.

И третье – юридически и финансово защитить бизнес.

Все эти шаги помогут пройти сотрудники ПСБ. Банк не просто проконсультирует – он подскажет, как зарегистрировать правильные ОКВЭДы, предложит весь спектр сервисов, необходимых компании именно этого профиля, а также возьмет на себя расходы на открытие нового юрлица или ИП.

1С: правильная система вокруг бизнеса

Начинающему бизнесу в первую очередь понадобится РКО, бухгалтерия и карты для управления наличными. Однако, этим, как правило, набор необходимых инструментов не ограничивается, знают банкиры. В ближайшее время предпринимателю для решения задач бизнеса скорее всего понадобятся эквайринг, оплата по QR-коду, кредитные продукты и ЗП-проекты. Очень важна при этом поддержка при работе с документами и удобный контакт-центр, – рассказал Александр Валерьевич.

Уже на этапе открытия счета предпринимателю имеет смысл подключить встроенную 1С-бухгалтерию: случаи бывают разные, и лучше всего, когда база хранится у самого предпринимателя.

– Нередко начинающие предприниматели обращаются к бухгалтерам, которые работают «на себя» и ведут несколько компаний. Все проводки заведены в программу бухгалтера, доступа к этой базе у владельца бизнеса нет. Рано или поздно он начинает чувствовать себя заложником ситуации. Смена бухгалтера в такой ситуации чревата тем, что дела будут переданы неправильно, если их вообще кто-то будет передавать. В итоге предприниматель рискует получить проблемы с налоговой.

Но независимость от бухгалтера, не входящего в штат, – это не самое важное, – уверен Региональный директор ПСБ, – основное – то, что вокруг бизнеса сразу выстраивается система, позволяющая грамотно вести учет и без проблем сдавать отчетность.

В 1С, встроенной в интернет-банк есть всё необходимое. Информация хранится на платформе предпринимателя, он дает доступ к программе своему бухгалтеру, и, если нужно, передает его новому сотруднику. При необходимости предприниматель и сам может выписать счет, который будет подготовлен по всем правилам.



– Стоимость услуги доступная - около 400 рублей в месяц. Аналоги обходятся в 3-4 раза дороже.

РКО: 1% – на всё



Основная услуга, которую получает начинающий предприниматель – банковское обслуживание. По словам Александра Валерьевича, ПСБ предлагает простые условия, чтобы клиенту было удобно прогнозировать свои затраты.

– В ПСБ действует акция к программе РКО – «1% – на всё». В зависимости от лимита операций, выбранного клиентом, банк взимает фиксированную комиссию. Предприниматель оплачивает ее один раз, и не несет потом никаких неожиданных расходов.



На РКО можно дополнительно сэкономить до 20%, если сделать предоплату. К счету также можно подключить опцию «СМС-информирование».



– Предприниматель отмечает, сообщения о каких событиях он хотел бы получать, и банк извещает о них. Обычно просят сообщать о том, что наступает срок платежа по кредиту, пришло требование от налоговой, или наоборот – платеж от контрагента, какая задолженность в картотеке, – пояснил Региональный директор операционного офиса «Иркутский».

Управление наличными

Кроме счета, любому предпринимателю понадобится бизнес-карта, с помощью которой можно оплачивать товары и услуги, снимать деньги со счета и пополнять счета в удобное время, не приходя в офис.

– Бизнес-картами расплачиваются уже больше тридцати тысяч клиентов банка. Это очень удобно: можно оплачивать услуги курьеров, такси, покупать подарки для клиентов и заправлять автомобиль, приобретать билеты и выплачивать командировочные сотрудникам, а все покупки, внесение и снятие наличных автоматически будут отображаются в выписке и личном кабинете.

Бизнес-карты ПСБ можно получить в любом удобном формате: цифровую, пластиковую или объединить обе.

– Кроме этого, у банка есть акция, которая пользуется неизменной популярностью у клиентов – это кэшбэк по корпоративным картам, – рассказал Александр Валерьевич. Если у клиента ПСБ бизнес-карта станет первой, то кэшбэк составит 10% на всё. А оплачивая бизнес-картой Mastercard от ПСБ заправку через сервисы «Яндекса», можно сэкономить до 30%.

По QR-коду – дешевле

Почти 100% торговых предприятий, открывая счет в банке, сразу подключают эквайринг: стационарный, как в обычных магазинах или интернет-эквайринг – для дистанционной торговли. Комиссия, как и по РКО, составляет от 1%.



– Такое предложение особенно интересно микробизнесу, который работает в сфере услуг и в розничной торговле, – пояснил Региональный директорhttps://www.psbank.ru/Business/SalaryProjects/SalaryPro операционного офиса «Иркутский». – В этом случае предприниматель не только контролирует расходы на РКО, но и экономит, ведь ставки по эквайрингу на рынке – порядка 2,3-2,5% в зависимости от отрасли. Также предприниматели могут взять в аренду или приобрести кассовый аппарат.



Сейчас очень популярной становится услуга оплаты по QR-коду.



– Можно повесить QR-код у себя в магазине, люди будут наводить на него камеру смартфона и оплачивать. Это аналог системы быстрых платежей, он позволяет переводить деньги от физлица на счет юридического лица. Для предпринимателя такой способ будет в несколько раз дешевле, чем терминал. И не менее удобен для покупателя, чем оплата по терминалу.

Зарплатный проект: от одного сотрудника

Еще одна услуга, которая входит в стартовый комплекс для начинающего предпринимателя, – зарплатный проект.



– Банк оформляет зарплатный проект, даже если трудоустроен всего один сотрудник, – говорит Александр Валерьевич. – Плюсы проекта: сотрудники могут бесплатно снимать любую сумму от 3 до 150 тысяч рублей в любом банкомате мира. Также для них разработана специальная программа лояльности.

Деньги банк предложит сам

Кроме того, клиенты банка могут воспользоваться и кредитными продуктами: банк видит обороты предпринимателя, рассчитывает лимит и сам выходит с предложением.

– Аналогично работает ПСБ с контрактными кредитами, – пояснил он. – Это программа не для всех, а для тех, кто участвует в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Банк выбирает с помощью своей системы big data клиентов, которым может быть интересно это предложение, и рассчитывает для них лимит. Клиент просто дает согласие, получает финальное решение по кредиту, после чего банк выдает деньги. Предприниматели, которые не попали в выборку банка, могут самостоятельно подать заявку на сайте. Процедура получения займа будет такая же.

В 2020 году ПСБ предлагал своим клиентам не только собственные кредитные продукты, но и активно участвовал в госпрограммах по поддержке бизнеса.

24 отрасли права и финансовая защита круглосуточно

После того, как тонкая настройка бизнеса проведена, компании пора задуматься о защите. Правовых вопросов у любого бизнеса возникает достаточно много: это и спорные моменты с контрагентами, и претензии покупателей, а также обращения налоговой, пожарников, СЭС. Поэтому юридическая поддержка бизнеса – одна из самых популярных услуг, которую подключают клиенты ПСБ. В рамках продукта «Юрист-24» предприниматель может получить консультацию по любой из 24 отраслей права, начиная от претензии заказчика и заканчивая семейными вопросами, будь то получение наследства или составление брачного контракта.

– Наши клиенты уже оценили эту услугу, – говорит Александр Валерьевич. – Недавно с благодарностью позвонил клиент, рассказал, что у него случился конфликт с арендодателем, и тот перестал пускать его в офис. Предприниматель не знал, как правильно действовать, и у него не было в Иркутске знакомых юристов. Тогда он позвонил на линию сервисной поддержки. Вопрос решили быстро, и за консультацию не пришлось дополнительно платить.



По словам регионального директора операционного офиса «Иркутский», есть несколько ситуаций, когда клиенты обращаются в юридическую службу. Во-первых, если случается конфликт, связанный с основной деятельностью предпринимателя. Во-вторых, когда не хочется смешивать личные и деловые вопросы. Например, у владельца бизнеса возникают вопросы по разделу семейной собственности. Иногда требуется второе авторитетное мнение.

– Служба «Юрист 24» помогает решить вопросы быстро. Даже если вопрос сложен и для подготовки ответа требуется время. Стоит услуга совсем недорого – есть пакеты, плата за которые составляет всего 4500 рублей в год.

Если на предприятии возникают частые споры с налоговой, необходима поддержка при подготовке к налоговым проверкам или требуются консультации по налогообложению, то стоит обратить особое внимание на продукт «Налоговый консультант».

Также в офисе ПСБ можно застраховать сотрудников от заболеваний (в том числе COVID-19), это повысит социальную защищенность персонала, а значит и привлекательность бизнеса. Кроме того, в ПСБ действуют страховые программы, позволяющие минимизировать возможные риски от пожара, затопления и других непредвиденных обстоятельств по арендуемому или личному помещению и пр.

Не против бумажных документов

Функционал – далеко не все, что нужно начинающему бизнесмену. Очень важно, чтобы банк был готов в любую минуту оказать и нефинансовую поддержку клиенту, отнесся к его вопросам дружелюбно и с пониманием, уверены в ПСБ. Важны и дистанционные каналы обслуживания – широкий спектр услуг, доступных в них – must have для банков. Но для многих клиентов остается важным, чтобы у банка был офис в центре города, куда удобно приехать как на машине, так и на общественном транспорте.

– Дистанционные каналы у всех банков примерно на одном, высоком уровне, – признал Региональный директор операционного офиса «Иркутский». – Но у нас, кроме этого есть удобно расположенный офис (Иркутск, ул. Халтурина, д. 7) и спокойное отношение к бумажным документам. Многие банки стремятся сократить бумажный документооборот, и это здорово, но начинающих предпринимателей часто пугает необходимость самим оформлять платежки. Они ждут помощи.



Как говорит специалист, клиентам ПСБ достаточно прийти в банк с реквизитами – сотрудники помогут подготовить платежное поручение и проконсультируют.



– У нас даже операционный день расширенный – с 9 до 18 часов, без обеда, – уточнил Александр Валерьевич. – Эта, казалось бы, мелочь – важна: у начинающих предпринимателей должна быть возможность лично поговорить с представителем банка, проконсультироваться по поводу своего счета, карты или письма от налоговой. Всё это – наша обычная сервисная поддержка клиентов.

В контакт-центр – по кодовому слову

Практически любой вопрос предпринимателя можно решить, позвонив в контакт-центр банка.

– Назвав кодовое слово, клиент сможет узнать свой статус по платежу, картотеку, ситуацию по кредиту. И важно, что предпринимателю не придется проходить сложную процедуру идентификации: называть свои паспортные данные, перечислять совершенные операции или звонить только с определенного номера телефона – кодового слова будет достаточно, а при необходимости его легко можно поменять.

Всеми названными продуктами могут воспользоваться как юрлица, так и индивидуальные предприниматели, добавил Региональный директор операционного офиса «Иркутский».

– Очень многие компании начинали свой путь в непростых условиях, практически с нуля. Но предпринимателей, проявляющих упорство и смекалку, непременно ждет успех. Долой страхи! А ПСБ позаботится о том, чтобы все было сделано грамотно с самого начала.