Apple умнее Twitter и Facebook

Доллар и евро на Московской бирже подорожали больше чем на рубль, преодолев 74 руб. и 88 руб. соответственно.

Резкое падение российской валюты последовало за высказываниями Джо Байдена о том, что Владимир Путин должен «заплатить» за попытки вмешательства в выборы. Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию. Российские акции также в «красной» зоне. Россия с США торгует мало, а в ответ на санкции в отношении ОФЗ может ответить запретом на экспорт титана и заморозить выплаты по внешним долгам и дивиденды по акциям. Американские социальные сети, думают, уходить из России или нет. Twitter, видимо, выкинут первым. Возможно, за ним последует Facebook.

Вместе с тем, Apple совершенно спокойно предустанавливает на свои устройства заранее согласованный российский софт. Им не очень понятно, зачем терять рынок первой экономики Европы. В этой ситуации особенно забавно будет, если в России заблокируют Google и, как следствие, Android, и все россияне перейдут на iPhones. Стив Джобс будет очень доволен на небесах. Думаю, что терять российский рынок не захотят ни Coca-Cola, ни McDonald’s. Мне кажется, что менеджмент Apple намного умнее, чем Twitter, Facebook, а также Трамп и Байден. Последние просто дремучие люди, которые ставят идеологию и мракобесие выше прибыли. Интересно, они в университетах все лекции по экономической теории прогуляли?

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»