Как Россия ответит на санкции США

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о мерах противодействия санкциям 2021 года.

Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщает ТАСС.

«Тем не менее, если такие решения [о введении санкций] будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы», - сказал Силуанов.

В частности, по его словам, можно будет договариваться с ЦБ о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам.