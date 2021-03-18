Первый терминал с возможностью оплаты взглядом установлен в Иркутске

17 марта в Иркутске настроен первый терминал с возможностью оплаты по биометрии или оплаты по взгляду. Об этом сообщила управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина на своей странице в Facebook.

– Прогресс шагает по планете! – делится впечатлениями руководитель Сбербанка. – Надеюсь, в скором времени эта возможность будет реализована масштабно и позволит клиентам Сбера еще более комфортно совершать оплату. Пару лет назад нам казалось фантастикой оплачивать все по телефону, а скоро мы сможем и телефон с собой не брать.

Напомним, что в конце февраля стало известно, что от банков потребуют тотального обеспечения возможности сдачи биометрии. ЦБ опубликовал ряд проектов указаний, направленных на ускорение работы банков с ЕБС. Одно из положений регламентирует открытие счетов через систему – обязывает банк обеспечить возможность клиентам-физлицам с использованием «мобильного приложения получать банковские услуги без личного присутствия после идентификации». Указание должно начать действовать с 1 января 2022 года. Но есть и более срочные, которые могут вступить в силу уже в марте. Так, согласно документу, банк с универсальной лицензией должен обеспечить прием биометрических данных в 80% отделений, обслуживающих физлиц в населенных пунктах «с численностью населения более 1 тыс. человек, но не менее чем в одном структурном подразделении в одном населенном пункте».

По мнению экспертов, это означает, что банки будут обязаны собирать данные в ЕБС почти во всех отделениях, но пока это для них расходы с непонятной выгодой.