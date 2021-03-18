США наложит экспортные ограничения на Россию

Причиной стал арест Алексея Навального, сообщают Известия.

В заявлении сказано, что бюро промышленности и безопасности (BIS) минторга расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что правительство России «применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан».

Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

По сообщению ведомства, определенные категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений. В их числе государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в России американские компании и их дочерние предприятия.