Глава Бурятии встретился с делегацией эмиратского инвестиционного фонда Tawazun

Алексей Цыденов представил промышленный, природно-ресурсный потенциалы и историческое богатство республики, сообщают в правительстве Бурятии.

В ходе визита делегация ознакомилась с производственными мощностями Улан-Удэнского авиационного завода, выпускающего различные модификации вертолетов семейства Ми-8/171 и готовящегося к расширению модельного ряда. Гости посетили цех окончательной сборки, новый окрасочный цех и авиационный учебный центр предприятия, где обучение эксплуатации российских вертолетов проходят в том числе и иностранные специалисты.