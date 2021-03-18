Новости

Глава Бурятии встретился с делегацией эмиратского инвестиционного фонда Tawazun

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании