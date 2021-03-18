Братчанин оплатил штраф, чтобы продать автомобиль

Мужчина получил штраф в 215 тыс. рублей за превышение скорости и столкновения с другим транспортным средством, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Доводы судебного пристава мужчина проигнорировал, равно как и оплату задолженности. В связи с чем, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля Toyota Corolla, 2001 года выпуска, принадлежащего на праве собственности неплательщику.

Спустя некоторое время должник явился на прием к судебному приставу для снятия ограничения в отношении иномарки, которую собрался продавать. После оплаты ограничение было снято.