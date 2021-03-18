Полиция Иркутска составила 48 протоколов на незаконных мигрантов

Рейды проходят на оптовых рынках Ленинского района и в Китай-городе с 16 марта, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Стражи порядка проверили законность пребывания в Российской Федерации 87 иностранных граждан. Составлено 48 административных протоколов, среди которых нарушение правил въезда в РФ, осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов, предоставление ложных сведений и другие.

Выявлено 2 факта фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. Кроме того, выявлен 44-летний гражданин Республики Узбекистан, который предъявил отрывную часть бланка уведомления о прибытии с признаками подделки.

Профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства продолжаются.