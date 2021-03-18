Еще ближе: Азиатско-Тихоокеанский банк теперь в WhatsApp

АТБ запустил официальный аккаунт в WhatsApp, где участники чата смогут оперативно решать свои финансовые вопросы и общаться со специалистами на интересующие банковские темы

Новый способ коммуникации упростит общение клиентов с банком и сократит время на получение ответов. При этом вся история общения будет сохранена и доступна в чате мессенджера WhatsApp.

«АТБ активно развивает омниканальные коммуникации с целью создания единого пространства для общения и решения поступающих обращений от клиентов, используя различные способы связи с банком, стремясь создать комфортные условия общения в первую очередь для клиентов. Наша цель – создать современную, удобную и, главное, привычную зону общения для решения его вопросов», - прокомментировал директор департамента развития дистанционных сервисов Павел Монахов.

Написать в банк с помощью WhatsApp просто: достаточно перейти по ссылке и чат откроется в привычном мессенджере.

В ближайшее время данное решение планируется внедрить в систему дистанционного банковского обслуживания.