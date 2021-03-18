Сбербанк поможет Ванинскому морскому торговому порту улучшить экологическую обстановку

Сбербанк профинансировал АО «Ванинский морской торговый порт» (Порт) на сумму более 10 млрд рублей для рефинансирования кредита в стороннем банке.

Благодаря снижению долговой нагрузки Порт сможет рассмотреть варианты модернизации и обновления парка техники и оборудования, реализовать план ремонта гидротехнических сооружений, а также продолжить реализацию мероприятий по снижению воздействия на состояние окружающей среды: до 2024 года будут спроектированы и установлены пылеветрозащитные экраны для предотвращения пыления при перевалке насыпных грузов, что позволит улучшить экологические показатели Порта.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

– Мы рады началу сотрудничества с Ванинским морским портом — это наша первая сделка, и мы рассчитываем на совместную реализацию и других проектов. Сотрудничество с крупными портами является приоритетным направлением для банка. Грузооборот морских портов с 2000-го года вырос в 4,5 раза. Отрасль по-прежнему остается инвестиционно-привлекательной и сохраняет потенциал роста. Кроме того, реализуя Стратегию 2023, Сбер уделяет приоритетное внимание ESG-факторам новых проектов, в том числе мерам по охране окружающей среды. Мы помогаем нашим клиентам развивать природосберегающие технологии и методы ведения бизнеса, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.