Прирост больных коронавирусом в Иркутской области снижается четвертый день подряд

С начала недели прирост снизился со 190 случаев до 181.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 18 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 181 человека.

Выздоровели за день 218 человека, скончались непосредственно от вируса – 8 человек, от заболеваний не связных с вирусом – 1.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 59 478 людей.