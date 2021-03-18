СберБанк запустил мультивалютные карты для путешественников

СберБанк запустил функцию мультивалютности для карты СберКарта Тревел, а также для карт Visa Infinite Privilege, Visa Infinite и Mastercard World Elite. Их обладателям больше не нужно оформлять специальные валютные карты для оплаты покупок в валюте за границей и на иностранных сайтах.

Одной картой можно расплачиваться в любой из трёх валют — в рублях, долларах США или евро. Добавить дополнительные валютные счета и переключить карту на нужный счёт можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в любое время, без ограничений по количеству переключений и без дополнительной платы.

При использовании СберКарты Тревел для своих ежедневных трат возвращается до 10% от стоимости покупок СберМилями. Накопленные СберМили можно использовать на планирование будущих путешествий, оплачивая авиа- и ж/д билеты, а также отели. Подробнее о том, как сделать СберКарту Тревел мультивалютной, — на сайте банка.

Игорь Ковалёв, и. о. директора дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

– Сегодня становится популярным оформлять карты онлайн. Есть клиенты, которые даже не приходят за пластиковыми картами в отделение, тем более в пандемию. Но деловая активность постепенно начинает восстанавливаться, открываются границы с некоторыми странами, и мы решили сделать жизнь наших клиентов ещё удобнее. С мультивалютной картой отпадает необходимость заводить отдельную валютную карту на всякий случай, которая может потребоваться всего несколько раз в год. Со СберКартой Тревел всё просто: одна карта для нескольких счетов без дополнительных трат и с начислением СберМиль, которыми можно оплатить до 99% стоимости билетов и отелей.