Агрегаторы такси Gett и Ситимобил заключили стратегическое партнерство

Партнерство поможет усилить позиции Gett в корпоративном сегменте благодаря еще большему расширению географии, а для Ситимобил увеличить количество поездок и доходы водителей и партнеров. В прошлом году агрегаторы тестировали модель передачи 1-2% поездок в пилотном режиме. В этом году соглашение о взаимодействии между агрегаторами одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, что позволит агрегаторам расширить сотрудничество по всей России.

При заказе такси через приложение Gett к пользователям будут приезжать водители партнеров Ситимобил, соответствующие критериям отбора компании Gett, например, высокий рейтинг. Для клиентов Gett ничего не поменяется – агрегатор продолжит предлагать своим клиентам качественный сервис. Пользователи смогут обращаться в службу поддержки компании и решать все свои вопросы как по телефону, так и в чате приложения, однако благодаря стратегическому взаимодействию агрегаторов для клиентов Gett уменьшится срок ожидания автомобиля, и расширится география заказа такси по всей России.

Водители партнеров, подключенные к Ситимобил, будут получать заказы Gett в сегменте «Эконом», в том числе заказы корпоративных клиентов. Сотрудничество будет реализовано во всех регионах присутствия обоих сервисов. Ситимобил работает в более чем 70 городах России, в том числе во всех городах с население более миллиона человек. Водители партнеров Ситимобил получат больше заказов, что позволит им снизить холостой пробег на линии и зарабатывать больше.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с таким сильным игроком, как Ситимобил. Моя идея – перенести MVNO-модель из телеком-отрасли, объединив свою «сеть» с Ситимобил, и создать новую модель на рынке такси, по сути, делает Gett первым виртуальным агрегатором такси в массовом сегменте. Gett сфокусирован на корпоративном сегменте и премиальных классах, однако мы понимаем, что массовый сегмент необходим нашим корпоративным клиентам. Мы будем меньше взаимодействовать с перевозчиками и таксопарками, что позволит сосредоточиться на сервисной составляющей, и начнем работать в качестве агрегатора агрегаторов, как мы это уже делаем с нашим партнером Ola в Британии. Ситимобил эффективнее использует водителей и применяет экспертизу по работе с массовым классом. Считаю, что это партнерство создаст условия для развития обоих агрегаторов», — комментирует Анатолий Сморгонский, генеральный директор Gett в России.

«Ситимобил – один из лидирующих российских сервисов заказа такси. За прошлый год мы нарастили число поездок на такси в 3 раза, наш сервис стал доступен в более чем 70 городах. Партнерство с Gett поможет нам продолжить рост в 2021 году. Увеличение количество заказов за счет этого сотрудничества позволит нам не только повысить операционную эффективность нашего бизнеса, но и увеличить загрузку водителей партнеров и их доходы. Это уникальное для российского рынка сотрудничество, и мы верим, что вскоре его позитивные результаты почувствуют все пользователи – пассажиры и водители обоих сервисов», — говорит исполняющий обязанности генерального директора Ситимобил Виталий Бедарев.

В прошлом году был запущен пилотный проект для тестирования новой бизнес-модели и проработки технической и сервисной части, благодаря согласованию с ФАС взаимодействие Gett и Ситимобил будет запущено полномасштабно по всей России. Глобальный фокус Gett – корпоративный сегмент и развитие собственной SaaS-платформы, чтобы подключать различных поставщиков в области перевозок и предлагать качественный сервис своим корпоративным клиентам по всему миру. Уход от классической модели агрегатора как маркетплейса позволит Gett сконцентрировать силы на развитии платформы для российских b2b-клиентов, выстраивании бизнес-процессов и агрегировании спроса на услуги такси в массовом классе.

Служба поддержки Ситимобил поможет решить любые вопросы водителям, связанные с Эконом-заказами, выплатами, тарифами и др. Водители Gett классов «Комфорт» и «Премиум» продолжат работать через приложение Gett, получать мгновенные выплаты и чаевые, бонусы и круглосуточную поддержку от компании Gett.

O Gett

Gett – сервис по заказу такси и доставки, лидер в корпоративном сегменте, который работает с 2010 года. Приоритеты Gett – это комфорт и безопасность пользователей сервиса, поэтому компания уделяет большое внимание вопросам контроля качества, особенно отбору водителей для своих клиентов. Лишь 2 из 3 водителей проходят проверку, а в бизнес классе – 1 из 10 водителей подключают к сервису. Сервис насчитывает более 10 миллионов клиентов и доступен в 50+ городах России.

О компании Ситимобил

Ситимобил — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору и через сервис Такси ВКонтакте. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. В 2019 году Ситимобил стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и Сбером. В апреле 2020 года в Ситимобил появилась услуга доставки: как между пользователями, так и для бизнес-партнеров.