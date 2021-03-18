Карта «Комфорт» банка «Восточный» стала лучшей кредитной картой марта по версии Bankiros

Карта «Комфорт» банка «Восточный» заняла 1 место в рейтинге лучших кредитных карт марта, составленном сервисом Bankiros. Оценивая кредитные карты, финансовый портал учитывал такие показатели, как скорость, простота и доступность оформления карты, максимальная сумма кредитного лимита, размер кредитной ставки, стоимость обслуживания, возможность снятия наличных и получения кэшбэка. В рейтинге участвуют продукты, размещенные и доступные для оформления на сайте Bankiros.ru.

Напомним, что карта «Комфорт» позволяет взять в кредит до 500 тысяч рублей. Беспроцентный период, в течение которого проценты за использование средств не начисляются, составляет до 56 дней и распространяется на безналичные покупки. При этом в течение первых 3 месяцев действует специальная льготная ставка на снятие наличных – 11,5% годовых.

Карта не требует платы за обслуживание, а ее оформление стоит 1000 рублей. Дополнительное преимущество карты «Комфорт» – возможность получать до 4% годовых на остаток собственных средств. Таким образом, карту можно использовать не только как кредитную, но и как альтернативу накопительному счету.

Подробнее об условиях обслуживания кредитной карты «Комфорт» можно узнать на сайте банка «Восточный». Полностью рейтинг лучших кредитных карт марта доступен на сайте Bankiros.