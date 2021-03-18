Россельхозбанк делает переход на газомоторное топливо еще более доступным

Россельхозбанк снизил процентную ставку по потребительскому кредиту «Дай газу» на переоборудование транспортных средств и сельскохозяйственной техники под использование ГМТ. Теперь ставка составляет 8% годовых (при наличии страхования жизни и здоровья).

Кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте от 23 лет до 65 лет (включительно) на срок от 6 до 36 месяцев (включительно) на сумму от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. Подать заявку на кредит можно как в отделениях Россельхозбанка, так и с помощью дистанционных каналов: Интернет-банка и Мобильного банка. Срок рассмотрения заявки и принятия решения составляет до 3 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов.

«Мы видим, что общественное внимание к вопросам защиты окружающей среды открывает новые возможности для развития более экологичных видов топлива. Рынок газомоторного топлива активно развивается, создается соответствующая инфраструктура. И со своей стороны мы поддерживаем желание жителей сельских территорий и наших клиентов - аграриев – переходить на альтернативные виды топлива. Обновление условий по кредиту «Дай газу» даст возможность всем желающим на выгодных условиях приобрести и установить оборудование для использования природного газа», – прокомментировал руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Россельхозбанк стал участников государственной программы по развитию рынка газомоторного топлива в 2018 году. По предложению РСХБ Минсельхоз России включил газомоторную технику и метан в перечень целей льготного кредитования аграриев. В настоящее время Россельхозбанк предлагает всем клиентам, независимо от отраслевой принадлежности, адаптированные кредитные продукты, в том числе в сфере переоборудования техники и развития заправочной инфраструктуры.

При этом наиболее активными участниками рынка газомоторного топлива являются компании агропромышленного сектора, транспортно-логистические компании и организации сферы ЖКХ.