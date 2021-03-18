Юлия Высоцкая и Аркадий Новиков стали лицами рекламной кампании Россельхозбанка

Россельхозбанк продолжает работу по поддержке отечественных производителей из разных уголков страны. В рамках новой рекламной кампании к банку присоединились два популярных кулинарных эксперта: ведущий ресторатор страны Аркадий Новиков и известная телеведущая и автор идеи домашней кухни, основанной на использовании локальных продуктов Юлия Высоцкая.

В течение всего 2021 года Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая будут вместе с РСХБ рассказывать о банковских услугах для предпринимателей и физических лиц. А еще – о продуктах своих родных, отечественных сельхозпроизводителей из разных регионов страны, которые благодаря поддержке банка занимают место заграничных деликатесов в ресторане и на домашней кухне.

В первых двух телевизионных роликах Аркадий Новиков и Юлия Высоцкая рассказывают о продуктах, которые выбирают сами. Это свежая рыба из Владивостока, сыр из Калининграда, мясо из Брянска и Воронежа, сочные яблоки из Тулы, морковь из Тверской области, картофель из Брянской, перец из Ставрополя. Настоящая палитра красок из разных регионов России.

Для обоих героев рекламной кампании продукция своих родных, отечественных производителей - это возможность реализовать, дома или в ресторане, свои кулинарные идеи. А Россельхозбанк окажет для этого необходимую финансовую поддержку. Для популярной телеведущей это потребительский кредит по ставке 5,7%, который позволяет превратить домашнюю кухню в настоящее место для творчества. Для известного ресторатора и предпринимателя Аркадия Новикова – преимущества расчетно-кассового обслуживания и повышенный кэшбэк 20% при оплате бизнес-картой Россельхозбанка.

«Вот уже много лет я занимаюсь любимым делом – делюсь с миллионами семей секретами приготовления вкусных блюд в домашних условиях. Я точно знаю, что для домашнего обеда или ужина лучше всего подойдут продукты, выращенные заботливыми руками российских фермеров. Настоящие отечественные продукты – именно такие: здоровые, качественные, ароматные. Теперь всего за пару кликов их можно заказать в приложении Свое Родное», - говорит Юлия Высоцкая.

«Как бизнесмен я знаю, что в мои рестораны люди приходят за по-настоящему вкусной и приготовленной с любовью едой. И продукты я выбираю по этому принципу. У меня сотни поставщиков, и каждый раз я убеждаюсь, насколько качественные и свежие продукты выращивают в самых разных уголках России. Фуа-гра или лангуст – далеко не единственные деликатесы. В руках умелого кулинара им может стать и спелое тульское яблоко, и свежая дальневосточная рыба, и богатое белком мясо из средней полосы России, и ароматный калининградский сыр. Рестораторам платформа помогает находить натуральные, свои, родные продукты напрямую от поставщиков в любом регионе страны», - рассказывает Аркадий Новиков.

Россельхозбанк развивает экосистему Своё Родное - виртуальный маркетплейс, с помощью которого любой россиянин с экрана компьютера или смартфона может заказать фермерские продукты с доставкой на дом. Платформа объединяет более 4000 фермерских хозяйств, содержит информацию о 10 000 товаров из более чем 70 регионов страны.